„Entschuldung nicht zu Lasten der Kommunen“

Emsteks Bürgermeister Michael Fischer (Foto: Vorwerk)

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. Die Freude über die angekündigte Senkung der Kreisumlage hält sich bei den Bürgermeistern im Landkreis Cloppenburg in Grenzen. Zwar stößt die Reduzierung der Abgabe auf grundsätzlich positive Resonanz, dennoch hätten sich die Kommunen eine deutlichere Herabsetzung gewünscht: „Das wäre fairer gewesen, es hätte durchaus einen Spielraum für eine Senkung um sechs Punkte gegeben“, kommentiert Michael Fischer (CDU), Bürgermeister in Emstek und Vorsitzender des Städte- und Gemeindebundes auf Kreisebene, im MT-Gespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.