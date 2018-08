MT-Gäste tanzen auf der Donau

Unbeschreiblich schön: Die Ausfahrt abends in Budapest.



Die Liste der Eindrücke ist lang, Erinnerungen gibt es unzählige, zahlreiche Höhepunkte reihten sich aneinander: Waren es die Schönheiten der Wachau, der Wiener Charme, die unbeschreibliche Atmoshäre der Budapester Skyline oder doch eher das einzigartige Flair der slowakischen Hauptstadt Bratislava? Die Entscheidung dürfte schwer fallen, zumal die 150 MT-Gäste der Flusskreuzfahrt auf der Donau neben den spannenden Landausflügen auch eine entspannte Zeit auf dem Schiff „MS Sofia“ bei schönstem Wetter genießen konnten.



Und dabei sich verwöhnen lassen: Das Essen spielte unter anderem eine durchaus besondere Rolle. Die Urlauber aus dem Landkreis Cloppenburg wurden von der Bord-Crew mehrmals täglich mehrgängig kulinarisch verwöhnt. Die allgemein geplante „2,5-Kilo-Gewichtzunahme“ bis zum Ende der Reise wurde nach Einschätzung vieler Gäste bereits in wenigen Tagen erreicht.



Im Anschluss einer interessanten Stadtrundfahrt durch Passau hieß es „Schiff ahoi“: Im benachbarten Lindau wartete die „MS Sofia“ auf die Reisegruppe, um bei Kaffee und Kuchen in Richtung Wien zu starten. Das Schöne: Die MT hatte das gesamte Schiff für ihre Gäste gebucht, so dass man gewissermaßen „unter sich war“.



Ganz in Ruhe lernten die Reisenden die verschiedenen Decks, Restaurant und Bars kennen, inspizierten das großzügige Sonnendeck mit Pool und ausreichend vorhandenen Liegestühlen. Die Sofia glitt derweil durch das ruhige Gewässer, entlang der österreichischen Berge in Richtung Hauptstadt. Am Ufer links und rechts der Donau winken Menschen auf Fahrrädern oder Campingplätzen: Entspannung pur, bevor der Kapitän zum offiziellen Empfang einlud.



Bereits am ersten Abend heizte „DJ Jonny“ den tanzbegeisterten Fluss-Fans ordentlich ein - das Repertoire reichte vom Kufsteinlied über Helene Fischer bis Wincent Weiss. Ob Schunkelwalzer, Rock‘n Roll oder Neue Deutsche Welle - der Tanz auf der Donau hatte seinen ganz speziellen Reiz.



In der ersten Nacht durchfährt die „MS Sofia“ neun Schleusen, insgesamt sind es während der Reise 21 mit bis zu 20 Metern Höhenunterschied - spannende Manöver, die von den Gästen auf den verschiedenen Decks mit Interesse verfolgt wurden.



Beim leckeren Fühstücksbuffet stärkten sich alle, bevor es das Schiff in Wien anlegte und die Gäste in den „eigenen Bussen“ die österreichische Hauptstadt erkundeten. Tourguides stellten ihre Stadt vor - Staatsoper, Parlament und Burgtheater, Schloss Belvedere und natürlichdas berühmte Hundertwasserhaus. Mittags wartete bereits das Essen auf dem Schiff, bevor die Gruppe nach einer Pause die City zu Fuß erkundete: Zum kleinen Stadtbummel gehörten der Stephansdom genauso wie die traditionsreichen Wiener Kaffeehäuser. Natürlich durfte die „Sacher Torte“ nicht fehlen.



Das Besondere: Die drei Busse fuhren immer „nebenher“, sobald das Schiff anlegte, warteten sie schon auf ihre Gäste. Genauso wie am nächsten Morgen, als das Schiff schon Ungarn erreichte und am Donauknie in Esztergom einen Stopp anlegte, um anschließend gewissermaßen alleine weiter nach Budapest zu gleiten. Denn die MT bot den Urlaubern eine Fahrt im Bus durch wunderschöne Landschaften Ungarns an, mit einem einzigartigen Panoramablick auf die Donau und kurzen Stopps in malerischen Dörfern.



Erholung und Mittagessen gab‘s anschließend auf dem Schiff, bevor die Gruppe die Budapester Altstadt erkundete. Der Tag wurde am Abend garniert mit einer beeindruckenden „Lichterfahrt“ im Bus durch die Region und einer atemberaubend schönen Ausfahrt mit dem Schiff entlang der beleuchteten Budapester Skyline - Traumschiff-Melodie aus den Boxen, ein kühles Pils aus dem Zapfhahn, ein trockener Weißer aus der Karaffee oder ein prickelndes Wasser aus der Flasche...



Stromaufwärts ging es dann weiter nach Bratislava. Vorher aber Ruhephasen auf dem Schiff mit Frühstück, MT lesen auf dem Sonnendeck und Frühschoppen.Natürlich warteten auch in der slowakischen Hafenstadt ortksundige Tourguides auf die MT-Gäste, die das außergewöhnliche Flair der Metropole mit dem Bus und zu Fuß erkunden konnten.



Unvergessen aber auch viele Erlebnisse auf der „MS Sofia“: Legendär inzwischen die Tanzabende, spannend das Bingo-Spiel mit tollen Preisen und nicht zu beschreiben das sogenannte Piratenessen. Fazit der MT-Gäste: Unübertroffen.



Die MT-Donautour 2019 findet vom 15. bis 21. August statt. Anmeldungen sind ab sofort werktags unter 04491/921143 möglich. Die nächsten MT-Leserreisen: Berlin/Polen vom 3. bis 6. Oktober 2018 und Berlin im Advent vom 14. bis 16. Dezember.