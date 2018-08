Tagesmütter haben 900 Kinder

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (gy). Kreisweit werden derzeit rund 900 Kinder in die Obhut von Tagesflegern gegeben. Das berichteten Birgit Hannes-Möller und Claudia Möller vom Kindertagespflegebüro am Donnerstag im Kreisjugendausschuss. Das Büro hilft Eltern bei der Suche nach einem passenden Platz, bildet neue Tagesmütter aus und begutachtet auch die zumeist in Privatwohnungen stattfindende Betreuung.



230 Tagespflegekräfte gibt es derzeit im Landkreis. Darunter seien auch einige Männer, berichtete Hannes-Möller. Genutzt wird das Angebot hauptsächlich als Alternative zur Krippe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.