„Mit Tarif eindeutiges Zeichen gesetzt“

Bekommen mehr Gehalt: Friseure in Niedersachsen. Foto: Aktion Modernes Handwerk e.V., Berlin

Cloppenburg (mt). Nach sechs Jahren der Tarifempfehlungen konnten sich der Landesinnungsverband des niedersächsischen Friseurhandwerks und die Dienstleistungsgewerkschaft „ver.di“ auf einen neuen Entgelttarifvertrag sowie einen neuen Tarifvertrag über Ausbildungsvergütungen einigen. Darauf weist jetzt die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg hin.



„Demnach werden seit dem 1. August die Tarifempfehlungen für das Kalenderjahr 2018 in dem neuen Entgelttarifvertrag nahezu umgesetzt“, heißt es in der Pressemitteilung. Ab dem August nächsten Jehres erfolge dann eine zusätzliche Erhöhung um durchschnittlich 3,3 Prozent. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

23.08.2018 | Unbekannter schießt von Autobahnbrücke