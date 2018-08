Unbekannter schießt von Autobahnbrücke

Symbolfoto: dpa

Oldenburg (mab). Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstagabend von einer Brücke über der Autobahn 28 auf den Lastwagen eines 60-Jährigen geschossen haben soll. Es ist offenbar nicht der erste Vorfall dieser Art. Die Ermittler überprüfen gleich drei weitere Fälle, die sich zwischen dem 29. Juli und 16. August auf der A29 im Bereich des Autobahnkreuzes Oldenburg-Ost abgespielt haben.



Der 60-jährige Lkw-Fahrer war am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der A28 von Oldenburg kommend in Richtung Leer unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Neuenkruge und Bad Zwischenahn bemerkte er plötzlich ein Loch in der Windschutzscheibe. Auf der dortigen Autobahnbrücke sah der 60-Jährige einen Mann, der eine Waffe in der Hand gehalten haben soll und davon lief. Der Lkw-Fahrer stoppte auf dem nächsten Autobahnparkplatz und rief die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der mutmaßliche Schütze nicht gefasst werden. Der 60-Jährige konnte folgende Beschreibung abgeben: Der Mann hat dunkle Haare und eine normale Statur. Er trug eine helle Hose und ein dunkles Oberteil.



Staatsanwaltschaft und Polizei Oldenburg ermitteln jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittler überprüfen nun auch einen Zusammenhang zu den drei anderen Vorfällen, die sich am 29. Juli um 11 Uhr, 6. August um 12 Uhr und 16. August um 11.30 Uhr auf der A29 ereignet haben. Dabei wurde zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg Ost und Autobahnkreuz Oldenburg-Nord offenbar auf die Seitenscheiben der Fahrzeuge gezielt. In einem Fall blieb es bei einem Loch. In den beiden anderen Fällen zerbrach das Seitenfenster. Wie durch ein Wunder wurde bislang niemand verletzt.



Am 16. August hat außerdem ein Oldenburger nach der Heimreise ein Einschussloch in der Außenwand seines Wohnwagens entdeckt. In diesem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass der Schütze eine Luftdruckwaffe verwendet hat.



Personen, die zu diesen Vorfällen Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/7904115 in Verbindung zu setzen.