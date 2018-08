Schöffe erkrankt: Prozess geplatzt

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (ma). Der Mega-Prozess um eine Einbruchsserie mit mehr als 80 Tatorten in Cloppenburg, Löningen, Lastrup, Vechta, Bakum, Goldenstedt, Langförden, Wildeshausen, Harpstedt und Wilhelmshaven ist endgültig geplatzt. Das hat das Oldenburger Landgericht am Montag offiziell bestätigt. Grund für das jähe Ende des Verfahrens ist die schwere Erkrankung eines Schöffen. Der betagte Herr hatte bereits vor acht Tagen eine Herzattacke erlitten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.