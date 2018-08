Festumzüge wird es auch weiterhin geben

Lingen rudert nach Landrat-Kritik zurück

Festumzug zum Schützenfest: Gemeinsam marschieren Schützen und Musikkapellen bei den Schützenfesten, wie hier im vergagnenen Jahr in Cloppenburg, durch den Ort und werden am Straßenrand von unzähligen Zuschauern bejubelt.Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Kreis Cloppenburg. Wenn am kommenden Wochenende die Schützen in Garrel und Cloppenburg ihre Feste feiern, gehören dazu traditionell auch Festumzüge. Während bei Cloppenburgs Bürgerschützen alles wie immer verläuft, gibt es in Garrel Einschränkungen. Wie berichtet, hatte in der vergangenen Woche Landrat Johann Wimberg in ungewohnt scharfer Tonlage gegen die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen gewetter. Das wiederum will die Behörde in Lingen nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben nichts gegen Festumzüge, wir wollen nur, dass die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer hergestellt wird", erklärte der Leiter der Landesbehörde, Klaus Haberland.