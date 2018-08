Stoppelmarkt: Friedlich und ausgelassen gefeiert

Foto: dpa

Vechta (her). Weitestgehend friedlich und ausgelassen wurde am Freitag beim Stoppelmarkt gefeiert. Nach Angaben der Polizei kam es insbesondere in den Abendstunden zu sieben angezeigten Körperverletzungen, zum Teil mit unklaren Tatverläufen. Die Opfer wurden jeweils nur leicht verletzt, die jeweiligen Tatorte waren über den gesamten Marktbereich verteilt.



Weiter ein Rucksack gestohlen, außerdem hatte ein Besucher ein Messer dabei. Zudem meldete ein Marktbeschicker, an seinem Stand ein Klemmtütchen Marihuana gefunden zu haben.



In den frühen Morgenstunden gab es schließlich verschiedene Auseinandersetzungen zwischen einzelnen, zum Teil stark alkoholisierten Gästen. Durch offensives Einschreiten der Beamten, konnten diese aber schnell beendet werden. Die Marktwache endete schließlich am Samstag gegen 6 Uhr.