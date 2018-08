Schöffe muss erneut ins Krankenhaus

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Kreis Cloppenburg. Zunächst Erleichterung, dann aber erneut Schock am Oldenburger Landgericht. Der Mega-Prozess um eine Einbruchsserie mit mehr als 80 Tatorten in Cloppenburg, Löningen, Lastrup, Vechta, Bakum, Goldenstedt, Langförden, Wildeshausen, Harpstedt und Wilhelmshaven konnte am Freitag mit einem erkrankten Schöffen zunächst fortgesetzt werden, doch dann musste der Schöffe erneut mit einem Krankenwagen in die Klinik eingeliefert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

