Mit Branntkalk gegen Algenentwicklung

Grüne Schlieren: Bernd Tabeling ist sich sicher, mit Branntkalk können die Algen auf dem Galgenmoor bekämpft werden. Um Blaualgen handelt es sich nach aktuellem Stand nicht. Foto: Hoff

Kreis Cloppenburg (sho). Auch wenn ihr Name auf anderes schließen lässt – vielerorts verfärbt die Blaualge derzeit viele Gewässer giftig grün. Das passt: Für Mensch und Tier können die Cyanobakterien gefährlich werden. Auch die Thülsfelder Talsperre ist betroffen (MT berichtete). Bernd Tabeling ist sich sicher, Branntkalk könnte in den Seen im Landkreis Cloppenburg nachhaltig für reges Leben sorgen.