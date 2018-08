Schüler werden wieder zu Medienexperten

So wird‘s gemacht: MT-Redakteurin Claudia Wimberg war im vergangenen Jahr in der Heinrich von Oytha-Schule zu Besuch. Foto: Kira Sievers

Kreis Cloppenburg. Hunderte Schüler aus dem Landkreis Cloppenburg werden in den kommenden Wochen wieder zu Medienexperten, denn das Projekt „MEX“ der Münsterländischen Tageszeitung wird fortgesetzt. Bis zu den Herbstferien bekommen die teilnehmenden Klassen in einem frei gewählten dreiwöchigen Zeitraum die Heimatzeitung in die Schule geliefert und im Unterricht dreht sich dann alles um die jeweilige Ausgabe. Wie ist eine Tageszeitung aufgebaut? Was unterscheidet einen Bericht von einem Kommentar? Woher kommen die Informationen? Warum gibt es Anzeigen in einer Tageszeitung? Diese und viele weitere Fragen werden die Jugendlichen am Ende des Projektes beantworten können.



Freitags gibt es online ein Quiz, bei dem zehn Fragen gestellt werden, zu denen die Antworten in der Münsterländischen Tageszeitung zu finden sind. Die Teilnahme lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, denn dank der Genossenschaftsbanken im Landkreis Cloppenburg als Sponsoren gibt es Geldpreise für die Klassenkasse.



„Das Projekt soll nicht nur Medien- und Lesekompetenz vermitteln, sondern auch das Interesse der jungen Menschen an nationalen, internationalen und lokalen Ereignissen wecken“, sagt MT-Chefredakteur Julius Höffmann. Darüber hinaus diene die regelmäßige Auseinandersetzung mit einer Tageszeitung der Allgemeinbildung der Schülerinnen und Schüler, so Höffmann.



Trotz Internet, Whatsapp, Instagram und Facebook, die Tageszeitung bleibt ein spannendes und wichtiges Medium. „Nur der regelmäßige Kontakt zu seriösen Nachrichtenquellen kann dem wachsenden Markt von ,Fake News‘ und ,alternativen Fakten‘ entgegenwirken“, betont der Chefredakteur der MT. Das Interesse ist da, wie die Rückmeldungen im vergangenen Jahr gezeigt haben. Waren einige Schüler zunächst noch skeptisch und vielleicht schüchtern, haben sie nach einer Woche gar nicht mehr abwarten können, die MT im Unterricht und in den Pausen in die Finger zu bekommen, wie Heike Kloster, Didaktische Leiterin an der Oberschule Emstek, erklärte. Sie gehört mit Dr. Eckhardt Stephan (Lehrer am CAG in Cloppenburg), Kira Sievers (Dipl. Soz. Päd./Soz. Arb. der Oberschule Friesoythe) und Mareike Brockhaus (Lehrerin an der Realschule Löningen) sowie MT-Redakteur Thomas Vorwerk zum Kompetenzteam, das das Projekt vorbereitet hat.



Dazu gehörte auch die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien. Jede Schule bekommt diese Arbeitsblätter in digitaler Form zur Verfügung gestellt, um den Einstieg in das Thema zu erleichtern. Dazu gehören auch Recherchevorschläge zu eigenen Geschichten, denn besonders spannend wird es, wenn die Schüler selber zu Reportern werden. Ihre Beiträge inklusive der Fotos werden regelmäßig auf Sonderseiten veröffentlicht und so einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht. Auch hier gilt: alles, was man in einer Tageszeitung finden kann, ist erlaubt. Reportagen, Nachrichten, Interviews, Kommentare, die Schüler sind vollkommen frei in ihrer Wahl.



Wie der Alltag eines Journalisten aussieht, das erfahren die Schüler auf Wunsch aus erster Hand, denn die Redakteure der Münsterländischen Tageszeitung kommen gerne in den Unterricht und berichten über die einzelnen Schritte von den ersten Ideen zu einer Reportage bis hin zum fertig gedruckten Produkt auf dem heimischen Küchentisch.

