Projekt stärkt Schüler gegen Radikalismus

Caritas-Sozialwerk startet „Jugendsozialarbeit an Schulen“ in Kooperation mit dem Landkreis und der Polizei

Kooperationsvereinbarung unterschrieben: Vorn von links: Polizeidirektor Walter Sieveke (Polizei), Heribert Mählmann (Caritas-Sozialwerk), Erster Kreisrat Ludger Frische und Dr. Andreas Berndt (BBS Technik). Stehend von links: Harald Nienaber (Polizei), Johannes Bockhorst (Oberschule Pingel Anton), Marlene Altevers (Johann-Comenius-Oberschule), Klaus Karnbrock (Caritas-Sozialwerk), Valerie Haupt (Caritas-Sozialwerk) und Holger Bruns (BBS Technik). Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Kreis Cloppenburg. „Das Programm soll helfen, Jugendliche vor religiös begründeter Radikalisierung zu schützen", sagte Heribert Mählmann, Vorstandsvorsitzender des Caritas-Sozialwerkes St. Elisabeth, bei der Vorstellung des Projektes „Jugendsozialarbeit in Schulen", das das Caritas-Sozialwerk jetzt in Cloppenburg durchführt. Um Jugendliche vor Radikalisierung zu schützen, müsse man sie dort erreichen und ansprechen, wo sich ihr Alltag abspielt – in der Schule.