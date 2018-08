„Unnötig bürokratische Keule herausgeholt“

Symbolfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). In der Diskussion um die derzeit erheblichen Schwierigkeiten bei Festumzügen, meldet sich nun auch Landrat Johann Wimberg zu Wort. Die Behörde in Lingen genehmigt seit vielen Jahren etablierte Strecken nicht mehr. Aus Wimbergs Sicht völlig unverständlich: „Ohne eine Änderung der rechtlichen Bestimmungen und ohne erkennbare Verschärfung der Gefährdungslage für den Verkehr wird hier eine bürokratische Keule herausgeholt und alle betroffenen traditionsreichen Vereine im Landkreis Cloppenburg müssen darunter leiden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

