Krammarkt feiert Duett mit OM-Familientag

Verbund lädt zur Großveranstaltung ein

Laden zum Familienfest: Die Landräte und OM-Präsidenten Johann Wimberg und Herbert Winkel, Saterlands Bürgermeister Thomas Otto mit seinem Organisationsteam, Volker Raker und Olaf Meenen von der LzO sowie die Kinder des Kindergartens „Pusteblume“ aus Ramsloh freuen sich bereits auf den OM-Familientag 2018 in Ramsloh. Foto: Jan Kreienborg, Verbund OM

Ramsloh (mt). Zum Familientag des Oldenburger Münsterlandes laden die Gemeinde Saterland und der Verbund Oldenburger Münsterland (OM) am Sonntag 2. September nach Ramsloh ein. Parallel zum traditionellen Krammarkt der Gemeinde Saterland können Kinder nach Herzenslust spielen, toben und ihre Talente testen. Das insgesamt 60 Aktionen umfassende Erlebnisangebot in der Innenstadt ist für alle Kinder kostenfrei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.