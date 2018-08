Wasserversorgung wieder im Normalbetrieb

Symbolfoto: dpa

Den abgesenkten Versorgungsdruck hat der Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) nun wieder zurückgenommen. Dies teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit. Der Wasserverbrauch hatte sich in den vergangenen Wochen auf Rekordniveau bewegt. Täglich gaben die Wasserwerke und Speicherpumpwerke weit über 300.000 Kubikmeter Trinkwasser ab. Am 26. Juli kam es mit 332.222 Kubikmetern zu einem neuen Höchstwert in der 70-jährigen Verbandsgeschichte – das sind 110.000 Kubikmeter mehr als sonst an einem Tag.