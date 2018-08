Grüne/UWG wollen Randstreifen zurück

Kreisverwaltung soll überpflügte öffentliche Flächen erfassen und die Daten den Kommunen zur Verfügung stellen

Nur noch 80 Zentimeter Randstreifen: Dr. Irmtraud Kannen möchte Flächen, die von Landwirten in Beschlag genommen wurden, zurückerobern. Sie würden dringend für das Ökosystem gebraucht. Foto: Günter Kannen

Kreis Cloppenburg (mt). Die Cloppenbrger Kreisverwaltung soll landwirtschaftlich genutzte Wegestreifen, die eigentlich in öffentlichem Besitz sind, erfassen lassen. Das beantragt die Gruppe Grüne/UWG im Cloppenburger Kreistag. Mit Hilfe von Geoinformationssystemen und vorhandenen Datengrundlagen wie Liegenschaftskarten oder Luftbildern soll dokumentiert werden, an welchen Stellen im Landkreis kommunale Wegeseitenränder durch landwirtschaftliche Nutzung verloren gegangen sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

