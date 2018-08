53-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A1

Foto: nonstopnews

Oldenburger Münsterland (her). Tödlich verletzt worden ist ein 53-Jähriger aus dem Kreis Cloppenburg bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Vechta und Cloppenburg. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.



Wie die Autobahnpolizei mitteilt, wollte ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Kreis Steinfurt an der Anschlussstelle Vechta auf die Autobahn in Richtung Bremen fahren und wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn.



Dabei übersah er vermutlich den Pkw des 53-Jährigen. Dieser versuchte noch, nach rechts auf den

Standstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug nicht vermeiden. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 55 und 32 Jahre alten Mitinsassen aus dem Kreis Cloppenburg wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.



Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Wagen und der Sattelauflieger durch einen Sachverständigen sichergestellt und begutachtet werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn bis 0.40 Uhr voll gesperrt, dabei bildete sich an der Anschlussstelle Vechta ein längerer Stau. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000 Euro geschätzt.