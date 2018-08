Trockenheit macht Bauern langsam mürbe

Staubige Ernte: Der Kartoffelroder (zwischen Warnstedt und Darrel) ist bereits Anfang August in die Ernte eingestiegen. Die Bodenverhältnisse seien wegen der lang anhaltenden Trockenheit vielerorts schwierig, sagt Klaus Sandbrink. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Die Kartoffelernte hat in diesem Jahr ungewöhnlich früh begonnen. Die ersten Roder sind bereits im Einsatz, berichtet Klaus Sandbrink, Anbauexperte der Landwirtschaftskammer. Die Erzeuger erwarten allerdings schwierige Erntebedingungen und enttäuschende Erlöse.



Grund ist - natürlich - die extreme Trockenheit. Seit Mai hat es kaum noch geregnet. Die Folgen erklärt Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH: „Unterhalb des Kartoffelkrauts haben sich bisher weniger und kleinere Knollen gebildet als üblich. Ein Schutzmechanismus, denn so versucht die Pflanze zu überleben. Hitze und Trockenheit haben zur Folge, dass die Kartoffelbestände viel früher abreifen und die Erträge am Ende der Ernte niedriger sein werden als gewohnt.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.