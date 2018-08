2500 Haushalte sitzen auf dem Trockenen

Symbolfoto: dpa

Lohne (sie). In der Stadt Lohne (Kreis Vechta) ist es in den vergangenen Tagen zu Wasserknappheit vor allem in den Abendstunden gekommen – bis hin zum totalen Ausfall. Nach weiteren Angaben des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) sind etwa 2500 Haushalte in höheren Lagen betroffen gewesen. Die Ursache für diese Versorgungsengpässe ist einem OOWV-Sprecher zufolge ein im gesamten Versorgungsgebiet erhöhter Wasserverbrauch aufgrund der anhaltenden Hitze.



Der OOWV hat deshalb den Leitungsdruck flächendeckend insgesamt abgesenkt, um den Wasserkonsum zu drosseln (wir berichteten am Samstag). OOWV-Sprecher Heiko Poppen erklärte, das Problem in konkret diesem Fall sei eine fehlende Versorgungsleitung von Steinfeld-Mühlen bis Lohne. Die Betroffenen sollen eine Entschädigung erhalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.