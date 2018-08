Breher fordert schnelle Hilfe

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt).Nach der Krisensitzung von Bund und Ländern über die Auswirkungen der Dürre meldet sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher zu Wort: „Hagel, Starkregen und jetzt noch die lang anhaltende Trockenheit und Hitze: Das Jahr 2018 stellt unsere Landwirte vor viele Herausforderungen. Bund und Länder müssen jetzt so schnell wie möglich entscheiden, ob es sich bei der diesjährigen Dürre um ein Schadensereignis nationalen Ausmaßes handelt“, teilt die Löningerin mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.