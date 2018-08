SoKo-Chef erklärt aufwändige Ermittlungen

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (ma). Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht um die beispiellose Einbruchsserie mit 62 Tatorten im gesamten Nordwesten hat der Ermittlungsführer der SoKo „Türkette“ am Dienstag den wahnsinnigen Aufwand geschildert, der nötig war, um die beiden jetzigen Angeklagten aus Serbien auf die Anklagebank zu bringen.



Eine Funkzellenauswertung hätte drei unbekannte Handys ergeben, die sich zu der jeweiligen Tatzeit an den Tatorten kurz eingeschaltet hätten. Mit einer speziellen Software konnten die Handys ohne Wissen der Nutzer angezapft und verfolgt werden. Doch das sollte nur der Beginn einer komplizierten Fahndung sein.

