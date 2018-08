Schulende treibt Arbeitslosenzahl leicht hoch

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (hek). Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis Cloppenburg leicht gestiegen. Im Juli waren 3858 Personen arbeitslos gemeldet, 222 mehr als im Monat zuvor, aber 538 weniger als im Juli 2017. Die Quote betrug 4,1 Prozent. Im Juni lag sie noch bei 3,8 Prozent, ein Jahr zuvor bei 4,7 Prozent.



Von dem Anstieg war der Nordkreis stärker betroffen als der südliche Landkreis. In der Geschäftsstelle Friesoythe meldeten sich im Juli 1480 Personen Arbeit suchend. Das waren 97 Männer und Frauen oder sieben Prozent mehr als im Vormonat. Die Quote stieg im Monatsvergleich von 4,5 auf 4,8 Prozent. Die Geschäftsstelle Cloppenburg registrierte im vergangenen Monat 2378 Arbeitslose, 125 oder 5,5 Prozent mehr als im Juni. Den ausführlichen Arbeitsmarktbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.