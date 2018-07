Mammutprozess soll Einbruchsserie klären

Symbolfoto: dpa

Grund dafür ist der Umstand, dass die beiden angeklagten Männer aus Serbien am Montag erklärten, sie würden sich zur Sache nicht äußern. Dabei hatte die Verteidigung zu Beginn des Verfahrens vor zwei Wochen noch signalisiert, bezüglich eines Verständigungsgespräches zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung offen zu sein.



In dem Verfahren geht es um 62 Einbrüche in Privathäuser. Die 46 und 49 Jahre alten angeklagten Serben sollen zusammen mit zwei Landsleuten, die untergetaucht sind, im vorigen Jahr innerhalb von nur wenigen Wochen den Großraum Cloppenburg mit den Gemeinden Löningen und Lastrup, den Großraum Vechta mit den Gemeinden Bakum und Goldenstedt, die Gegend um Wildeshausen und Harpstedt und den gesamten Großraum um Wilhelmshaven heimgesucht haben.

