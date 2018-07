Blaualgen: Aus Triathlon wird Duathlon

Archivfoto: Passmann

Kreis Cloppenburg (mab). Es hat sich bereits abgezeichnet und ist seit Montag Gewissheit: Der Triathlon an der Thülsfelder Talsperre am kommenden Sonntag kann nicht wie ursprünglich geplant stattfinden. Grund ist der schlechte Zustand des Gewässers. Wie bereits berichtet, gilt seit Wochen ein Badeverbot wegen giftiger Blaualgen im See. Außerdem ist seit Wochen der Ph-Wert zu hoch, das Wasser hat außerdem eine Temperatur von über 27 Grad.



„Für die Athleten und für das Orga-Team ist die Situation enttäuschend. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen liegen aber außerhalb unseres Einflussbereichs“, so Maria Oloew, Geschäftsführerin vom ausrichtenden Verein Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre. Aufgrund der Wasserqualität sehen die Verantwortlichen keine Alternative, als das Rennen auf den Modus Run – Bike - Run, also einen Duathlon zu ändern. Mit 475 Teilnehmern ist der Wettbewerb ausgebucht.



Da sich schon abgezeichnet hat, dass das Schwimmen nicht stattfinden kann, hatten wir Zeit diesen Plan B vorzubereiten, so Oloew. Anders als 2013 muss die Veranstaltung somit nicht komplett abgesagt werden. Außerdem wird die Laufstrecke in der entgegengesetzten Richtung um die Talsperre gelegt. Somit sind 80 Prozent der Strecke im Schatten zu absolvieren. „Auch dabei haben wir an die Athleten, aber auch an die zahlreichen Helfer gedacht“, so Maria Kitzler vom Orga-Team.

