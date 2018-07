Illegales Lagerfeuer löst heftigen Streit aus

Symbolfoto: dpa

Damme (mab). Obwohl es aktuell streng verboten ist, haben Jugendliche in der Nacht zu Sonntag in einem Wald bei Damme ein Lagerfeuer angezündet. Das sorgte für einen heftigen Streit mit Anwohnern, der mit Handgreiflichkeiten endete. Die Polizei musste einschreiten.



Gegen 1 Uhr bemerkten ein 60-Jähriger und seine 51-jährige Ehefrau den Brandgeruch. Sie machten sich umgehend auf die Suche, wo es brennen könnte. Sie wurden in einem angrenzenden Waldstück fündig. Eine Gruppe von 17- bis 22-Jährigen hatte in der Nähe eines Hünengrabes ein Lagerfeuer entzündet. Das Ehepaar alarmierte über 112 die Feuerwehr. Das sorgte nun allerdings für einen Streit zwischen dem Ehepaar und der Gruppe. Bei den Handgreiflichkeiten wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt.



Im Landkreis Vechta gilt wie im Landkreis Cloppenburg seit dem Wochenende eine Verordnung zur Verhütung von Waldbränden (MT berichtete). Grund ist die lang anhaltende Trockenheit und das weiterhin hohe Risiko von Wald- und Flächenbränden. Demnach ist es verboten, in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder in gefährlicher Nähe davon Feuer anzuzünden oder zu rauchen. Ebenso das Grillen in freier Natur ist verboten – das gilt selbst für ausgewiesen Grillplätze. Wer das Verbot missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße rechnen. Diese kann bis zu 5000 Euro betragen.

