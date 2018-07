Busfahrer kollabiert während der Fahrt auf der A1

Symbolfoto: dpa

Lohne (mab). Ein 64-jähriger Busfahrer ist am Sonntagnachmittag während der Fahrt auf der Autobahn 1 kollabiert. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall etwa einen Kilometer vor einem Stau im Bereich der Gemeine Lohne. Der Fahrer habe plötzlich das Tempo deutlich verringert und lenkte den Bus in Richtung Standstreifen. Die Reisegruppe – bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Betreuern, hatte bereits bemerkt, dass der 64-Jährige kollabierte und auf seinem Sitz zur Seite rutschte. Der Bus touchierte die Schutzplanke. Ein 35-Jähriger eilte ans Steuer, brachte den Bus zum stehen und betätigte den Notausschalter.



Schon aus dem Reisebus heraus wurde der Notruf gewählt. Unmittelbar hinter dem Bus fahrende Autofahrer hielten an und zogen den Fahrer aus dem Bus und begannen mit der Erstversorgung. Ein weiterer Bus des Reiseveranstalters hielt ebenfalls an der Unfallstelle. Der 64-Jährige konnte zum Glück stabilisiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.



Die etwa 84 Kinder und Jugendlichen wurden vom Team des Kriseninterventionsteams des Landkreises Vechta betreut: Die beiden Busse wurden vom Fahrer des zweiten Busses zum Motorpark Lohne gebracht. Die Fahrt konnte fortgesetzt werden, als der Ersatzfahrer des Reiseveranstalters angekommen war.