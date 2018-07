4212 Kinder gehen zum Zahnarzt

Alle Schüler gaben ihre Karten ab: Dr. Krista Simon (links), Zahnärztin im Gesundheitsamt, überreichte der Grundschülern aus Peheim Urkunden und Geldpreise für die Klassenkassen. Foto: Lk Clp/Uchtmann

Landkreis Cloppenburg (mt). 4212 Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen der Grundschulen und der 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen haben an der diesjährigen Doppelkartenaktion teilgenommen. Der Landkreis Cloppenburg hat die Preisverleihung im Kreishaus durchgeführt.



Die Doppelkartenaktion wird von der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Landkreis Cloppenburg durchgeführt. Von insgesamt 7092 Schülerinnen und Schülern in den vier Jahrgängen haben 4212 ihre Zähne untersuchen lassen und die vom Zahnarzt abgestempelte Doppelkarte wieder abgegeben. Die Beteiligung lag wie im Vorjahr bei 60 Prozent.

