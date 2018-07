Tempolimit endet auch ohne Extra-Schild

Tempolimit mit automatischer Begrenzung: Hinter der Ampel in Hoheging endet Tempo 70, auch ohne Extra-Hinweis. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Mann am Steuer des voll beladenes Familienautos aus Unna hält sich brav an die Geschwindigkeitsbegrenzung – und findet kein Ende. Auf Tempo 70 bremsen die Warnschilder vor der Ampel auf der B 213 in Hoheging den Verkehr herunter. Damit Abbieger nach Höltinghausen sich gefahrlos einsortieren können. Doch hinter der Ampel zuckelt der vorsichtige Urlaubsfahrer weiter mit Tempo 70 auf Cloppenburg zu, obwohl die Strecke frei ist.



Ein Schild, das die Begrenzung aufhebt, kommt einfach nicht. Die ersten ungeduldigen Hinterleute aus der Kolonne geben Gas. Denn bis zur nächsten 70er-Zone vor der Einmündung Kellerhöher Straße sind es mindestens noch anderthalb Kilometer. Schweben die Überholer jetzt alle in „Blitzgefahr“? Die ausführliche Aufklärung gibt's in der Ausgabe vom 28. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.