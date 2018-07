Cloppenburgs Autofahrer suchen Streit

Spitze: 12,3 Streitfälle pro 100 Einwohner

Streitlustig: Im Bereich „Verkehr und Mobilität“ liegt der Kreis Cloppenburg deutschlandweit auf Platz eins bei Streitfällen. Geschwindigkeitsverstöße gehören zu einem Drittel dazu. Symbolfoto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Die streitlustigsten Autofahrer in Deutschland kommen aus dem Landkreis Cloppenburg. Das geht aus einer Studie von Advocard hervor, die Rechtsschutzversicherung hat in ihrem Streitatlas 2017 rund 1,7 Millionen Fälle gesammelt und ausgewertet. Demnach gab es im Kreis Cloppenburg 12,3 Verkehrsstreitigkeiten pro 100 Einwohner. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die beiden hessischen Landkreise Limburg-Weilburg und Wiesbaden. Auch der Kreis Vechta hat es in die Top Ten geschafft: 9,9 Streitigkeiten pro 100 Einwohner bedeuten Platz zehn. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

