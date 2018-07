Noch gibt es genügend Ärzte im Kreis

Bislang keine Engpässe: Die Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Cloppenburg haben ausreichende Kapazitäten. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die ärztliche Versorgung im Landkreis Cloppenburg ist derzeit noch sichergestellt. Die Betonung liege auf „noch“, heißt es in der Antwort der Kreisverwaltung auf eine schriftliche Anfrage von Michael von Klitzing (Die Linke) zur Situation in der Pflege im Landkreis Cloppenburg.



Der Landkreis beruft sich auf Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Danach liegt die ärztliche Versorgung im Bereich Cloppenburg und Südkreis bei 92,6 Prozent, im Nordkreis sogar bei 107,2 Prozent. Von einer Unterversorgung spricht die KVN bei Hausärzten ab 75 Prozent und bei Fachärzten ab 50 Prozent. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.