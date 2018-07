Thülsfelder Talsperre beginnt zu stinken

Regelmäßige Proben: Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes überprüft die Wasserqualität der Talsperre. Die Ergebnisse werden aber nicht besser – im Gegenteil. Foto: Hubert Kreke

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Seit über drei Wochen ist das Baden in der Thülsfelder Talsperre verboten. Und das wird wohl auch in den kommenden Wochen so bleiben. Denn der Zustand des Gewässers hat sich kontinuierlich verschlechtert. Das hat Kreissprecher Frank Beumker auf MT-Anfrage bestätigt. „Das Wasser steht. Es gibt einfach kaum Wind“, erklärte Beumker. Das wirkt sich nicht nur auf die Algenblüte aus – sondern generell auf die Wasserqualität.



Der Ph-Wert ist mit 9,1 weiterhin auf einem hohen Level – normal wären Werte von 7 bis 8. Und es ist vielleicht ein schwacher Trost für alle, die sich gerne in der Talsperre abkühlen würden: Daran ist bei einer Wassertemperatur von über 27 Grad ohnehin nicht mehr zu denken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.