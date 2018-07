117 Kinder leben in 78 Pflegefamilien

Kreis zahlt „Eltern auf Zeit“ Unterstützung

Halten viel von Pflegefamilien: (v. l.) Hildegard Wübben-Siefer, Laureen, Anja van Dijk und Mechtild Penning. Foto: Lk Clp/Uchtmann

Cloppenburg (mt). Der Pflegekinderdienst im Jugendamt der Kreisverwaltung bietet Familien in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung an. Im Interview mit Hildegard Wübben-Siefer, Abteilungsleiterin des Sozialen Dienstes im Jugendamt, und Mechtild Penning, Diplom-Sozialarbeiterin im Pflegekinderdienst, werden die Aufgaben deutlich. Anja van Dijk schildert mit ihrer Pflegetochter Laureen (10) die Erfahrungen. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

