Einbrecher fesseln und schlagen Paar

Symbolfoto: dpa

Holdorf (her). Geschlagen und gefesselt: In der Nacht zu Samstag sind drei maskierte Unbekannte in ein Haus in Holdorf eingebrochen. Nach Angaben der Polizei überraschten sie die Bewohner im Schlaf.



Ein 52-Jähriger wurde unmittelbar geschlagen und gefesselt, die 24-jährige Frau wurde derweil ständig von mindestens einem Täter in Schach gehalten und ebenfalls geschlagen. Unterdessen durchsuchten die Täter das Haus nach Bargeld und anderen Wertgegenständen. Nachdem sie einen höhere Summe Bargeld gefunden hatten, wurde auch die Frau gefesselt. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.



Die Frau konnte nach einiger Zeit zunächst sich und dann ihren Partner von den Fesseln befreien und zu einem Nachbarn retten, der schließlich die Polizei informierte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt bislang jede Spur von den drei Tätern. Beide Opfer zogen sich Verletzungen zu, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.



Nach den ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Täter ihre Opfer gezielt ausgesucht haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) und die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) bittenn nun um Hinweise. Wem sind in den vergangenen Tagen und insbesondere von Freitagabend bis in den frühen Morgenstunden von Samstag verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Bereich der Bergstraße in Holdorf, Ortsteil Langenberg, aufgefallen?