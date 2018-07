Wann die Polizei mit Fotos fahnden darf

Aktuelle Fahndungsfotos der Cloppenburger Polizei

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Wenn sich die Polizei mit einem Foto oder einer Phantomzeichnung an die Öffentlichkeit wendet, bekommt sie die volle Aufmerksamkeit. Die Veröffentlichung von Bildmaterial ist also einerseits gut für die Ermittlungen. Doch andererseits ist es meistens auch ein schlechtes Zeichen: Denn mit Fotos gehen die Ermittler in der Regel erst dann an die Öffentlichkeit, wenn die bisherigen Ermittlungen in der Sackgasse stecken. Meist vergehen also Wochen – wenn nicht sogar Monate – bis die Fotos erscheinen. Das verwundert immer wieder die Leser.



Es gibt rechtliche Bedingungen, wann die Ermittler an die Öffentlichkeit gehen dürfen. Erster Punkt: Es muss eine „Straftat von erheblicher Bedeutung" vorliegen. Zweitens: „Die Feststellung der Identität wäre auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert". Über die Veröffentlichung muss ein Richter entscheiden.