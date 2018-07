Bande soll 62 Einbrüche begangen haben

Symbolfoto: dpa

Oldenburg (mni). Seit Dienstag müssen sich zwei Männer vor dem Landgericht in Oldenburg verantworten, weil sie Ende 2017 als Mitglieder einer Einbrecherbande in mehreren Bundesländern in Einfamilienhäuser eingestiegen sein sollen. Innerhalb von nur zwei Monaten soll die Bande für 62 Taten verantwortlich sein.

Oberstaatsanwalt Dr. Martin Koziolek lobte gegenüber Medienvertretern das Engagement der Polizei in Cloppenburg bei den Ermittlungen. Nur ihnen sei es zu verdanken, dass die Tatverdächtigen festgenommen werden konnten.



Mehr dazu lesen Sie exklusiv in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.