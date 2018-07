Duos helfen in zehn Kommunen

Helfen Senioren: (von links) Elisabeth Hermes freut sich mit den Las­truper Duos, Simona Buna und Edith Lübbers, sowie Gitti Nienaber von der Kirchengemeinde St. Petrus auf Anfragen. Foto: G. Mleziva

Landkreis Cloppenburg (mt). Mit der erfolgreichen Qualifizierung von weiteren ehrenamtlichen Seniorenbegleitungen bieten sogenannte Duos ihre Unterstützung für Senioren jetzt auch in Lastrup an. Neun Duo-Teilnehmerinnen aus dem Kreisgebiet, darunter zwei aus Lastrup, hatten an einem Qualifizierungsseminar unter Federführung des Seniorenstützpunktes des Landkreises Cloppenburg zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung in Lastrup teilgenommen. In 50 Theorie- und 20 Praxisstunden haben sich die Teilnehmerinnen qualifiziert.



Gitti Nienaber vom Pfarrbüro St. Petrus wird die Vermittlung der Helferinnen in Lastrup übernehmen. In nächster Zeit werden Flyer in den Einrichtungen der evangelischen und katholischen Kirchen, bei Ärzten und Apotheken ausgelegt, die auf das ehrenamtliche Angebot aufmerksam machen.

