Radfahrer können digital durchstarten

Kennen alle Touren in beiden Landkreisen: Marc Klinke und Gesche Lindner vom OM-Tourismusmarketing in Vechta. Fotos: M. Niehues

Oldenburger Münsterland (mni). Radwege sind im Oldenburger Münsterland neu ausgeschildert worden und neue Karten für die verschiedenen Streckenangebote gibt es auch. Jetzt können Fahrradtouristen diese Touren auch auf digitalem Wege erobern. Der Verbund Oldenburger Münsterland bietet sie ab sofort auch GPS-geführt an. Auf der Webseite des Verbundes können sie ausgewählt und für GPS-fähige Geräte heruntergeladen werden. Alternativ können die Nutzer von dort aus die Tour auch direkt mit einem Smartphone starten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.