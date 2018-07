Erdbeerkönigin steht vor ereignisreichem Jahr

Frauenpower pur: Silvia Breher hatte sichtlich Freude daran, Laura Stukenborg zur neuen Erdbeerkönigin des Oldenburger Münsterlandes krönen zu dürfen. Über ihre Erlebnisse als Repräsentantin berichtete Vorgängerin Emma-Louise Halbritter (links). Foto: M. Niehues

Oldenburger Münsterland (mt). Erstmals hat jetzt eine Frau die neue Erdbeerkönigin gekrönt: Vorsichtig und zugleich mit einem strahlenden Lächeln platzierte Silvia Breher am Samstagabend den Erdbeerkranz auf dem Kopf der neuen Amts­inhaberin. Laura Stukenborg wird jetzt für ein Jahr die neue Werbebotschafterin der Erdbeeranbauregion Oldenburger Münsterland sein. Die 23-Jährige aus Langförden überzeugte mit ihrem Charme und mit ihrer sympathischen Art sofort alle Besucher im Festzelt des 69. Langfördener Volksfestes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

