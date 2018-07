Brandstiftungen kosten zusätzlich Kraft

Die Polizei ermittelt: In der Gemeinde Essen ist zum zweiten Mal in einer Woche eine Strohballenmiete angezündet worden.Foto: Sperveslage

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Die Serie von Bränden im Landkreis Cloppenburg reißt einfach nicht ab: Auch an diesem Wochenende sind die Freiwilligen Feuerwehren an mehreren Orten im Einsatz gewesen. Beunruhigend ist, dass offenbar einige Brände mit voller Absicht gelegt werden. Die Trockenheit macht die Zündeleien noch gefährlicher.



In Friesoythe haben Unbekannte an der Straße Hinter der Burgwiese offenbar ganz bewusst einen Haufen aus Papier und Pappe angezündet. Ein Zeuge hatte das Feuer in der Nacht zu Sonntag zum Glück schnell bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Höhe des Schadens kann die Polizei noch nicht beziffern. Sie sucht Zeugen, die sich unter 04491/93169 melden können.



Ein weiterer Brandstifter treibt sein Unwesen offenbar auch in der Gemeinde Essen. Innerhalb einer Woche brannte dort eine Strohballenmiete. Zuletzt musste die Beverner Feuerwehr ausrücken, um eine fünf Meter hohe und 30 Meter lange Strohballenmiete kontrolliert abbrennen zu lassen. Zu löschen gab es nichts mehr – das Stroh stand in Vollbrand. Bei 15 Bränden in 14 Tagen macht ein Wort die Runde bei den Einsatzkräften der Feuerwehren Essen und Bevern: Brandstiftung. Das sieht die Polizei mittlerweile auch so, wie Polizeisprecherin Maren Otten der MT bestätigte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.