Landkreis liegt beim Wohngeld weit vor

Grafik: © zds-weinstadt / Daten: Statistisches Landesamt/Genesis

Kreis Cloppenburg (zds). In der höchsten Mietenstufe 6 sind bis zu 633 Euro Miete zuschussfähig. In der niedrigsten Stufe sind es 378 Euro. 2016 gab es 1794 Empfänger-Haushalte im Kreis. Wohngeld als Mietpreisbremse: Im Kreis Cloppenburg haben höhere Einkommensgrenzen und neue Wohngeldsätze zum 31. Dezember 2016 für einen Anstieg der Wohngeldempfänger auf 1794 mit Wohngeld unterstützte Haushalte gesorgt. Das betrifft einerseits Menschen, die an der Miete zu knabbern haben oder die andererseits mangels Einkommen mit dem Unterhalt des Hauses Probleme haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.