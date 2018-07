Mitleid im Regen: Möchten Sie abbrechen?

Im Cloppenburger Regen unterwegs: Helmut Lohmann (links) und MT-Chefredakteur Julius Höffmann. Foto: Thomas Vorwerk

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Warum muss es gerade heute regnen? Wochenlang war es trocken und ich stellte mir den Sonnenaufgang am Cloppenburger Himmel an einem frischen Sommermorgen mit fröhlichem Vogelgezwitscher vor. Ein fast romantischer Gedanke, als ich mir vornahm, einen unserer Zeitungsboten zu begleiten, um seine Arbeit kennenzulernen. Falsch gedacht. An diesem frühen Morgen regnet es in Strömen - mal mehr, mal weniger. Auf jeden Fall ausreichend, um am Ende der Tour bis auf die Unterwäsche „durch zu sein“. Den ganzen Bericht lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.