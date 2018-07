Bauherren investieren 279,7 Millionen Euro

Ein guter Plan für die Zukunft: Gegen steigende Mieten hilft das eigene Haus. Foto: William Diller

Kreis Cloppenburg (mt). Vom Single-Apartment bis zum Bungalow: Im Landkreis Cloppenburg sind im vergangenen Jahr 1294 Neubauwohnungen entstanden – 780 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. 2017 wurden damit drei Prozent weniger neue Wohnungen gebaut als noch im Vorjahr. Darauf hat das Verbändebündnis Wohnen hingewiesen, in dem sich die Baugewerkschaft IG Bau und die Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben. Das Bündnis beruft sich dabei auf das Statistische Bundesamt.



Insgesamt haben die Bauherren im Landkreis Cloppenburg im vergangenen Jahr 279,7 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen investiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.