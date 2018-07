Polizisten mit Messer und Baseballschläger bedroht

Symbolfoto: dpa

Lohne (mab). Die Lage war bedrohlich. Auf der einen Seite: zwei Männer aus Lohne, bewaffnet mit einem Baseballschläger und einem Messer. Auf der anderen Seite: zwei Polizisten mit der Dienstwaffe in der Hand. Diese Szene hat sich am Mittwochabend in Lohne abgespielt. Dabei wollten die Beamten nur eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchführen.



Wie die Polizei Cloppenburg-Vechta am Donnerstag mitteilte, stoppten die Beamten gegen 20.45 Uhr in einem Wohngebiet den Wagen. Am Steuer saß ein 38-Jähriger, der offenkundig Alkohol getrunken hatte. Deshalb sollte er mit zur Dienststelle, um dort eine Blutprobe entnehmen zu können. Ihm wurde auch angekündigt, dass der Führerschein eingezogen wird.



Der 38-jährige sah nun rot: Er stieg mit einem Baseballschläger in der Hand aus und ging auf die Polizisten zu. Die Beamten wurden bedroht, der 38-Jährige gestikulierte aggressiv mit dem Baseballschläger. Fast zeitgleich stieg auch der 39-jährige Beifahrer aus dem Wagen. In der Hand hielt er ein Messer. Obwohl er wenig später das Messer zur Seite legte, mussten die Beamten angesichts dieser Situation an die eigene Sicherheit denken: Sie wichen zurück und nahmen ihre Dienstwaffen in die Hand.



Laut und deutlich wurde der 38-jährige Fahrer nun aufgefordert, den Baseballschläger fallenzulassen. Doch er dachte gar nicht daran. Erst als ein Beamter Pfefferspray einsetzte, ließ er den Schläger los und flüchtete auf ein Privatgrundstück.



Zu diesem Zeitpunkt eilten bereits mehrere Streifenwagen in das Wohngebiet. Mit Unterstützung der anderen Beamten konnten am Ende beide Männer in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde der 38-jährige verletzt, sodass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Beifahrer wurde direkt zur Polizeidienstelle gefahren. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle. Ihm und dem Fahrer, bei dem ein Alkoholwert von 2,16 Promille festgestellt wurde, wurden Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde – wie schon vor der Eskalation angekündigt – beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

