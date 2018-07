14-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Symbolfoto: dpa

Vechta (mab). Ein 14-Jähriger aus Lohne sitzt in Untersuchungshaft: Er soll am Steuer des gestohlenenen Audi A5 gesessen haben, den die Polizei am Freitagmorgen durch die Vechtaer Innenstadt verfolgt hat (MT berichtete).



Wie die Polizei Cloppenburg/Vechta am Dienstag mitteilte, konnte der 14-Jährige mit dem Wagen bis ins nordrhein-westfälische Petershagen flüchten. Bereits am Freitagnachmittag endete dort die Flucht. Weil eine Wiederholungs- und Fluchtgefahr bestand, erließ das Amtsgericht Minden am Samstag Untersuchungshaftbefehl – unter anderem wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Die beiden anderen Jungen im Alter von 13 Jahren waren am Freitagmorgen aus dem Audi ausgestiegen und ließen den 14-Jährigen alleine weiterfahren. Die beiden 13-Jährigen wurden von der Polizei in einem Waldstück bei Holzhausen gestellt.



Wie bereits berichtet, soll das Trio den Audi A5 aus der Werkstatt eines Autohauses in Lohne gestohlen haben. Laut Polizei ist die Spurenlage eindeutig und lasse sich eindeutig zuordnen. Der Diebstahl flog auf, weil die drei Jungen zu schnell unterwegs waren und die Beleuchtung des Wagens nicht eingeschaltet hatten. Der Besatzung eines Streifenwagens fiel der Audi deshalb auf. Anschließend begann die Verfolgungsjagd durch die Vechtaer Innenstadt.