Familie verunglückt mit Wohnwagen auf der A1

Wildeshausen (mab). Eine vierköpfige Familie aus dem Landkreis Cloppenburg ist nach einem Unfall mit dem Schrecken davongekommen: Die Fahrt in den Urlaub endete gegen 4.30 Uhr abrupt mit einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen.



Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle war die Familie gerade in Richtung Hamburg unterwegs, als ihr Wohnwagen von einem Pick-Up gerammt wurde - vermutlich aus Unachtsamkeit einer 37-Jährigen aus Belgien, die am Steuer saß. Durch den Zusammenstoß schaukelte sich der Wohnwagenanhänger der Cloppenburger Familie hoch, streifte die Schutzplanke und blieb dann quer auf der Fahrbahn stehen. Dem 43-jährigen Vater gelang es noch, das Gespann entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf den Standstreifen zu manövrieren. Glück im Unglück: Das Ehepaar und seine beiden kleinen Kinder wurden nicht ernsthaft verletzt. Die Mutter und ein Kind wurden dennoch sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.



In dem Geländewagen saß auch eine Familie, die gerade auf dem Weg in den Urlaub war. Die Eltern, ihre Tochter und ein Hund wurden ebenfalls nicht verletzt. An eine Weiterfahrt war allerdings für beide Familien nicht mehr zu denken. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro.



Eigentlich hatte die Cloppenburger Familie alles richtig gemacht: Sie nutzte die frühen Morgenstunden, um in den Urlaub zu starten. Nur ein paar Kilometer weiter nördlich staut es sich nahezu täglich an der Großbaustelle vor dem Autodreieck Stuhr. Schwere Verkehrsunfälle sind dort zur traurigen Regel geworden. Verschärft wird die Situation durch die Sommerferien. An allen Juli-Wochenenden muss laut ADAC mit einem sehr starken Verkehr gerechnet werden. Dann wird die A1-Baustelle im Großraum Bremen zum gefährlichen Engpass.

