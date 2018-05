Jäger hört nach 38 Jahren im Vorstand auf

Der neue Kreisvorstand der Grünen: (von links) Stephan Christ, Harry Lüdders, Lisa Kramer, Georg Döpke. Foto: Anne Rameil

Landkreis Cloppenburg (hek). Ein Grünen-Urgestein tritt in die zweite Reihe: Nach fast 38 Jahren Mitarbeit im Vorstand des Kreisverbandes trat Michael Jäger aus Cloppenburg auf der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen nicht wieder für eine Führungsposition an. Dem neuen Vorstand gehören in den kommenden zwei Jahren Harry Lüdders, Stephan Christ und Georg Döpke sowie Lisa Kramer als Kreiskassiererin an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

07.05.2018 | In Vechta liegt das Geld auf der Straße