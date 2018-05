In Vechta liegt das Geld auf der Straße

Symbolfoto: dpa

Vechta (mab). Ein 35-Jähriger aus Bakum hat am Sonntagabend eine größere Summe Bargeld verloren. Wie die Polizei mitteilte, hatte er seine Geldbörse auf dem Autodach liegen gelassen und fuhr los.



Wenig später sah eine Autofahrerin auf der Vechtaer Ortsumgehung, wie der Wind mehrere Geldscheine aufwirbelte. Sie rief die Polizei an: Gegen 21 Uhr fanden die Polizisten eine Geldbörse. Die gute Nachricht: Der Besitzer konnte ermittelt werden. Die schlechte: Dem 35-Jährigen aus Bakum fehlt nun eine größere Bargeldsumme.



Trotz intensiver Absuche des Bereichs, konnten bislang keine weiteren Geldscheine gefunden werden. Die Polizei hofft nun auf ehrliche Finder. Auch Zeugen, die beobachtet haben, dass Personen Geld von der Fahrbahn gesammelt haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden, Tel.: 04441-9430.