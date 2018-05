„Es wird gestritten, geschossen, geküsst“

Mit Nachdruck: Nicht immer so drastisch fallen Bernd Aaalkens Regieanweisungen aus. Foto: Benken

Von Heinz Benken



Ahmsen. Auch in diesem Jahr spielt das Ensemble ein Stück mit Bezug zur Kirche, allerdings eine Komödie. Mit dem beliebten „Don Camillo“-Material zaubert die Waldbühne ein Stück Italien in die Region. Nach mehr als vier Jahrzehnten zeigt die Waldbühne Ahmsen wieder eine Komödie. Regisseur Bernd Aalken inszeniert in der 70. Spielzeit der emsländischen Freilichtbühne einen italienischen Theatersommer nach Giovannino Guareschis Roman „Don Camillo und die Rothaarige“ in der Version von Rolf Wilken unter anderem Titel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

