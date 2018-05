Silvia Breher neue CDU-Kreisvorsitzende

Neue CDU-Kreisvorsitzende: Silvia Breher übernimmt das Amt von Franz-Josef Holzenkamp.

Löningen (höf). Silvia Breher ist neue Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Cloppenburg. Die Bundestagsabgeordnete wurde am Samstagvormittag beim Kreisparteitag im Gasthaus Lüdeke-Dalinghaus in Löningen mit 95 Prozent gewählt. Von den 106 anwesenden Mitgliedern votierten 101 für die einzige Kandidatin. Breher tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Franz-Josef Holzenkamp an. Sie möchte sich unter anderem für eine modern aufgestellte Partei stark machen und für mehr Präsenz in der Bevölkerung aktiv sein.