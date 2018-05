Das kulinarische Leiden hat ein Ende

MT-Redakteurin ernährt sich 21 Tage lang vegan, zucker- und weizenfrei

Endlich wieder Eis: Ab heute darf MT-Redakteurin Sandra Hoff wieder schlemmen. Foto: Hermes

Von Sandra Hoff



Kreis CLoppenburg. Halleluja! Im ganzen Landkreis Cloppenburg muss in den vergangenen Stunden ein lauter Knall zu hören gewesen sein. Nur zur Info: Das waren die unzähligen zentnerschweren Steine, die mir von den Schultern gefallen sind. Mein Selbstversuch ist geschafft. Drei laaaaange Wochen habe ich mich vegan, zucker- und weizenfrei ernährt. Ohne auch nur ein einziges Mal zu sündigen. Ganz ehrlich: Ich bin stolz auf mich.